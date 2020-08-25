Ермак в июле заработал вдвое меньше своей заместительницы

В июле Ермак заработал 43,7 тыс. грн. Фото: Pravda.com

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в июле 2020 заработал 43,7 тыс. гривен.

В то же время его заместители заработали - до 81,5 тыс. гривен. Об этом стало известно из ответа Государственного управления делами на запрос издания "Украинские новости".

Так, доход Ермака составили должностной оклад, надбавки и другие выплаты.

"Андрею Ермаку в июле 2020 начислена заработная плата в сумме 43 665 гривен, в том числе должностной оклад 13969 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2794 гривны, надбавка за интенсивность труда - 11 176 гривен и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 15 726 гривен", - говорится в документе ГУД.

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Первый заместитель Ермака Сергей Трофимов получил 35 940 гривен зарплаты за июль.

Другие заместители главы ОПГ заработали в июле меньше своего руководителя: Юлия Ковалив - 32 136 гривен, Андрей Смирнов - 34638, Юрий Костюк - 35088, Кирилл Тимошенко - 35557, Юрий Машовец - 41688, Игорь Жовква - 42467.

Вместе с тем, заместитель руководителя Офиса Юлия Соколовская получила 81 537 гривен зарплаты, несмотря на то, что на время карантина зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47,2 тыс. Гривен. Такая сумма связана с выплатой Соколовский материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска.

Верховная Рада поддержала проект изменений в государственный бюджет, предусматривающий повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. За проголосовали 295 народных депутатов.