Ермак утверждает, что не давал указания остановить операцию по вагнеровцам

Ермак сказал, что Аваков познакомил его с Бурбой. Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что не говорил перенести операцию по задержанию вагнеровцев.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну, никакой санкционированной операции, о которой говорит Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше и что мы говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", - сказал Ермак.

Добавил, что была операция документирования боевиков.

"Документирование и расследование преступлений длилось долго и продолжается до сих пор", - сказал Ермак.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский не давал согласия на проведение операции. Сказал, что бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу к главе ОП привел тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Аваков представил нас друг другу и сказал: "А теперь оставлю вас вдвоем". И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему", — сказал Ермак.

Он якобы ответил Бурбе, что не имеет проблем и ничего не нужно решать.

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"Я знаю, что мой брат – порядочный человек. И если он что-то и нарушил, то будет отвечать, как и любой другой. Это было мое первое знакомство с Василием", – добавил Ермак.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников ЧВК "Вагнер", о чем попросил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, было якобы желание подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.