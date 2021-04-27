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вторник, 27 апреля 2021 22:20

Ермак рассказал о переговорах с Путиным

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Ермак рассказал о переговорах с Путиным
Ермак назвал переговоры сложными, но важными. Фото: УП

Офис президента проводит переговоры с Москвой о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

"Переговоры, которые мы ведем, очень непростые. Их особенность заключается в том, что они могут долго раскачиваться, блокироваться, а затем привести к каким-то действительным результатам. Поэтому их обязательно надо продолжать. Вы все помните, в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, который, к сожалению, после этого продолжается с очень большими нарушениями, но мы видели, что даже те несколько месяцев позволили нам сохранить жизнь наших героев, наших ребят на фронте ", - сказал руководитель ОП Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24"

Добавил, что нужно продолжать работать во всех форматах. Никто не знает, какой формат в конце концов принесет мир, возвращение наших территорий и наших людей.

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"Я получил поручение от президента, сейчас работаю над этим, пока я не могу назвать ни дату, ни место проведения этих переговоров. Но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, надо обсудить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - сказал он.

Кремль готов согласиться на предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако говорить о ситуации на востоке Украины не хотят, заявил российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Дата
27
апреля

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