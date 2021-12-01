Ермак открестился от вечеринки на госдаче "Синегора"

Андрей Ермак рассказал, что делал на госдаче "Синегора" в свой день рождения. 21 ноября чиновнику исполнилось 50. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг факт празднования своего 50-летия в резиденции "Синегора", куда летал с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина".

Ермак утверждает, что поездка в "Синегору" была исключительно рабочей в рамках подготовки дипломатического форума. Он запланирован на 21-22 декабря и посвящен 30-летию украинской дипломатии.

"В пятницу (19 ноября. - Gazeta.ua) мы туда полетели. Туда же приехал, возвращаясь из командировки, господин Чернышов (министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. - Gazeta.ua). В субботу я лично проработал там полдня. Далее, как бы странно это ни звучало, в свой день рождения, я встал в 05:00. В 06:00 мы выехали в Ивано-Франковск, в 07:00 – вылетели в Киев", - сказал Ермак.

Добавил, что после мероприятий ко Дню достоинства и свободы, он вместе с Зеленским улетел из Киева обратно в "Синегору", потому что "президент планировал забрать семью".

"Вечером мы еще раз улетели, потому что президент планировал забрать семью. А в понедельник мы были на работе. Вот и все. Никаких гостей, никаких празднований не было. В понедельник вечером я сумел добраться к родителям, которые меня очень ждали. 2 ч посидел и поговорил с ними, потому что я не часто их вижу.

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На следующий день во вторник в обед меня просто поздравили сотрудники. Зашла генеральный прокурор, спикер, также заглянули некоторые из министров, находившихся в Офисе президента на совещании. И это все", - сказал глава ОП.

Использование для полетов государственных вертолетов Ермак объяснил тем, что президентские самолет и вертолет вышли из строя.

"Поэтому летели мы туда на военном вертолете, который даже не долетал без дозаправки. Пришлось садиться и заправляться. Поэтому в пятницу мы добрались поздно вечером, когда было уже темно", - сказал Ермак.

Чиновник утверждает, что государственная техника использовалась только в рамках закона.

"Согласно протоколу, когда такое происходит, приглашается вертолет сопровождения. Это единственная причина привлечения борта ГСЧС. Президент никогда не летает частными самолетами, пользуется только государственными. А если я сам лечу в командировку, то пользуюсь обычными рейсовыми самолетами", - резюмировал Ермак.

"Украинская правда" опубликовала материал, в котором утверждается, что на государственной даче в Карпатах "Синегора" праздновали день рождения Андрея Ермака. Использовали вертолеты ГСЧС и ВСУ или Национальной гвардии для отправки людей в резиденцию. В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что Владимир Зеленский пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам. Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком.