Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель офиса президента Андрей Ермак вскоре отправятся в США для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.
В первую очередь они поедут обсудить смысловое наполнение визита президента в США. Об этом сообщает Офис президента Украины.
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В повестке дня отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки большое количество вопросов, которые могут обсудить лидеры государств.
Соединенные Штаты Америки ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского 30 августа. Встреча с Джо Байденом для Зеленского будет первой.
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