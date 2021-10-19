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вторник, 19 октября 2021 19:45

Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"

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Епифаний - России: &quot;Мать&quot; - здесь, вы даже не &quot;мачеха&quot;
Россия пытается уничтожить украинский народ, сказал предстоятель ПЦУ.

Православная церковь Украины является хозяином в своем доме.

Об этом сказал предстоятель ПЦУ Епифаний сообщает ЛігаБізнесІнформ

По словам главы ПЦУ, между колокольней Михайловского Златоверхого собора и Софией Киевской есть "духовная ось украинского народа".

"Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни - здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни. Здесь был апостол Андрей Первозванный, здесь было крещение Руси. Сейчас они называют это "единой купелью", но история здесь, корни здесь", - сказал Епифаний.

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"Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть хозяевами в своем доме.

Мы не хотим, чтобы этот так называемый старший брат задушил нас в своих любящих объятиях. Давайте будем дружить, но на равных правах. Нет ни старшего, ни младшего. Есть, наоборот, "мать" - здесь, а вы - "дочка". Вы - не "мать", вы даже не "мачеха".

Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали по-своему. А сейчас, когда мы воспроизводим эту объективную историю, вы противодействуете, пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас в течение последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но не получилось", - сказал предстоятель ПЦУ.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Церковь Константиполя признала ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, образованной в 988 году после крещения Руси князем Владимиром.

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