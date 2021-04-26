Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"

Епифаний объяснил, какие месседжи закладываются в подобные фильмы. Фото: @epifaniy

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал российской пропагандой русскоязычный сериал "Паломница", который выпускает жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

"Я этого фильма не видел. Я только слышал о нем. Потому что общаюсь с верными. Я не смотрю российскую пропаганду", - цитирует Епифания "Радіо Свобода"

"Этот фильм был снят еще за несколько месяцев до того, когда, наверное, рассматривали вопросы, что нужно всех простить и принять. Это касается особенно боевиков, находящихся на оккупированных территориях. И сейчас мы видим подобные месседжи и со стороны митрополита РПЦ Онуфрия, который призывает якобы прощать", - сказал предстоятель ПЦУ.

Оксана Марченко после наложения на нее и на Медведчука санкций СНБО объявила, что уходит в политику и вступает в партию мужа ОПЗЖ.

Начала публиковать на ютуб-канале сериал "Паломница", в котором пропагандирует российское православие в Украине.

В сериале Марченко ездит по монастырям УПЦ МП автомобилем BMW под видом обычной паломницы, начали демонстрировать в начале марта, хотя видно, что некоторые сцены были сняты летом.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.