Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"

 
Ексклюзивы
1/5
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 1296
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 882
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 297
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
19 Просмотров: 4185
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 261
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1170
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 972
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 621
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
"Слуга народа" объяснил, как пятый год декларирует выигрыши в лотерею
"Слуга народа" объяснил, как пятый год декларирует выигрыши в лотерею
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 261
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 666
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1251
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 495
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 10:45

Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"

  Комментировать
Епифаний о фильме Марченко: &quot;Я не смотрю российскую пропаганду&quot;
Епифаний объяснил, какие месседжи закладываются в подобные фильмы. Фото: @epifaniy

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал российской пропагандой русскоязычный сериал "Паломница", который выпускает жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

"Я этого фильма не видел. Я только слышал о нем. Потому что общаюсь с верными. Я не смотрю российскую пропаганду", - цитирует Епифания "Радіо Свобода"

"Этот фильм был снят еще за несколько месяцев до того, когда, наверное, рассматривали вопросы, что нужно всех простить и принять. Это касается особенно боевиков, находящихся на оккупированных территориях. И сейчас мы видим подобные месседжи и со стороны митрополита РПЦ Онуфрия, который призывает якобы прощать", - сказал предстоятель ПЦУ.

Оксана Марченко после наложения на нее и на Медведчука санкций СНБО объявила, что уходит в политику и вступает в партию мужа ОПЗЖ.

Начала публиковать на ютуб-канале сериал "Паломница", в котором пропагандирует российское православие в Украине.

В сериале Марченко ездит по монастырям УПЦ МП автомобилем BMW под видом обычной паломницы, начали демонстрировать в начале марта, хотя видно, что некоторые сцены были сняты летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube заблокировал каналы Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 13644
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 13104
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11449
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6408
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 5850
Политика
Некорректно приглашать Путина в Киев - Ермак
Некорректно приглашать Путина в Киев - Ермак Просмотров: 63
США можут назначить спецпредставителя на Донбассе
США можут назначить спецпредставителя на Донбассе Просмотров: 81
Ахметов создает Партию регионов-2
Ахметов создает Партию регионов-2 1 Просмотров: 675
Гладковский-младший прилетел в Украину - СМИ
Гладковский-младший прилетел в Украину - СМИ 1 Просмотров: 468
ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе
ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе Просмотров: 162
Больше всего комментируют
19
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
В России запретят чешское пиво
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 6770
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть