Экс-регионал замаскировался под "Слугу народа"

Нардеп из группы "Відродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко, который идет на выборах в парламент самовыдвиженцем по округу №168, агитирует в стиле партийной символики "Слуги народа" и раздает бесплатные билеты на аттракционы.

В Харькове избирателям раздавали конверты с надписью "Валерий Писаренко". Внутри них - 2 открытки в виде билетов в городской парк с изображением Писаренко и мэра города Геннадия Кернеса (№3 в списках "Опозиційний блок"), сообщает гражданская сеть "Опора"

На открытках на русском языке была надпись-приглашение покататься на аттракционах.

Автор: oporaua.org

Никаких выходных данных о том, кто заказал печать, ее исполнить и каким тиражом, на открытках или конверте указано не было.

Когда наблюдатели обратились в кассы аттракционов с этими листовками, те сказали, что билеты можно использовать на любом аттракционе парка бесплатно.

Наблюдатели обратились в полицию и написали заявление о возможных нарушениях, предусмотренных статьей "Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума" и "Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск".

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В Виннице кандидат в народные депутаты от "Батьківщина" Людмила Ваколюк изображалась в агитации в желто-зеленом фоне, похожем на цвета партии "Слуга народу".