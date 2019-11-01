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пятница, 01 ноября 2019 14:57

Экспертиза, которую скрывала САП, подтверждает обоснованность "Роттердам+" - адвокат

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Экспертиза, которую скрывала САП, подтверждает обоснованность &quot;Роттердам+&quot; - адвокат
Адвокат Ирина Одинец прокомментировала выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по делу "Роттердам +". Фото: Facebook

Экспертиза по "Роттердам+", которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по предписанию САП, подтверждает экономическую обоснованность формулы отсутствия убытков от ее действия. Именно поэтому САП скрывает ее от суда.

Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Вчера блогеры нашли на файлохранилище документы, мы как защита по делу "Роттердам+" не могли получить от следствия. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Из этих материалов видно, что прокуроры САП несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ. Но ответ был неутешительным для детективов - формула "Роттердам+", по мнению уважаемых экспертов, является экономически обоснованной, а ущерб от ее действия эксперты не нашли. А нет убытков - нет состава преступления", - написал Одинец.

По мнению адвоката, именно поэтому эту экспертизу САП не предоставляла суду. Она также напомнила, что прокурор признал, что выбирает по своему усмотрению, материалы, какие предоставлять суду, а какие нет. И подчеркнула, что защита пытается официально получить эту экспертизу.

"По моему мнению, обнародованные документы реальны, ведь прокурор прямым текстом заявил, что может решать, какие материалы предоставлять суду, а какие нет и сказал, что не считает нужным предоставлять экспертизу КНИИСЭ. В то же время, мной на прошлой неделе были представлены соответствующие запросы для официального получения экспертиз", - написала Одинец.

Напомним, ранее известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКУ №289, более известной как "формула Роттердам+".

Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

Українські новини
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01
ноября

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