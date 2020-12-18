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пятница, 18 декабря 2020 11:35

Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса

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Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Геннадий Кернес умер 17 декабря.

На мэра Харькова будут готовить согласованную фигуру от влиятельных людей. Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Ушел человек, который определял в городе почти все. Кто кому должен. Кернес был фактически "хазяин" Харькова.

С другой стороны, потому что Кернес много лет строил город под себя, там трудно будет что-то изменить.

Люди в горсовете могут называть себя как угодно (в Харьковский горсовет прошли 6 партий. - Gazeta.ua). Они в основном так или иначе были под влиянием Кернеса.

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Последний раз Кернес участвовал в публичных мероприятиях 23 августа. Открывал фонтан на площади Свободы. С тех пор здоровье ухудшилось и его больше не видели на людях. Все это время от его имени, о его здоровье выступал Павел Фукс, который организовал отъезд в Берлин. Это друг Кернеса с юности. Много времени он провел в Москве, там сколотил часть собственного капитала. Сейчас вернулся. Финансовые и политические интересы Фукса идут значительно дальше Харькова.

Теперь Фукс перехватывает влияния Кернеса. У Кернеса с Аваковым не было отношений, а у Фукса есть со всеми. Старается ни с кем их не портить.

Такой мощной фигуры, которой был Кернес во главе Харькова, не будет. Просто ее нет. Сам Фукс в мэры не пойдет, это не его. На посту будет тот, кто будет его устраивать. И нескольких других людей. Например Ярославского. Не исключено, что согласуют и с Аваковым. Будет такая согласованная фигура от влиятельных людей. И она будет выполнять функции", - говорит Леонид Швец.

"В Харькове была выстроена местная клика. Вот она и будет решать все, как будет", - говорит политический обозреватель.

Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

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