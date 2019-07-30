Эксперт положительно оценил план Данилюка по реформированию Кабмина

Cекретарь СНБО Александр Данилюк четко знает, как реформировать структуру Кабмина.

Об этом заявил директор аналитического центра Политика Николай Давидюк в эфире канала Прямой, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Данилюка относительно сокращения министерств в новом Кабмине.

Добавив, что нет необходимости в вице-премьерах, которые являются управленцами исключительно своих кабинетов, пусть лучше люди отвечают за министерства и соответственно будут профильными вице-премьерами.

"12-13 министерств, как предложил А. Данилюк - это достаточно неплохой Кабмин, который будет отвечать на реформаторские вызовы" - считает политолог.

"Нет ничего хорошего, когда в Кабмине 50-60 министерств. В свое время, при госпоже Тимошенко был вообще маскарад должностей, когда у министра было по 10 заместителей.

Людям раздавали должности, визитки, государственное финансирование вот только для того, чтобы они могли ходить красоваться. Нужно ли это? Ну, наверное, что нет "- добавляет Давидюк.

"В данном случае виденье Секретаря СНБО - это оптимизация. Мне кажется, с тем уровнем подготовки, что у него есть, он четко видит и понимает, как именно реформировать структуру Кабмина", - считает политолог.