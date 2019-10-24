Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко

Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко доверяет на должностях только своим, говорит политолог. Фото: УНІАН

То, на чем президент Владимир Зеленский на выборах критиковал Петра Порошенко, стало основой его кадровой политики.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Офис президента столкнулся с чрезвычайным кадровым голодом. Не могут его победить. Наибольшая кадровая ошибка Зеленского, что его бизнес-партнер и наставник Коломойский стал консультантом, который определяет, кто в Кабмине "дебил" и кому что делать.

Когда команда Зеленского шла на выборы, то не до конца понимали, что такое государство. Партия "Слуга народа" была исключительно виртуальной. Реального кадрового наполнения не было. А те, кто были экспертами, в очень малом количестве попали во власть.

Проблема в том, что бизнес-рамки пытаются одеть на государственное управление. Думают, что можно так, как в "Квартал" набирают авторов или на "Лиге смеха" команды. Глав ОГА или министров нельзя набирать, как продавцов билетов на шоу. И проект "Лифт" и поиски премьер-министра в интернете (в феврале кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил в сетях об открытии вакансий премьер-министра, генпрокурора, председателя СБУ, министров иностранных дел и обороны. Gazeta.ua) - это микс беспомощности и пиара.

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В проекте "Lift" действительно есть неплохие элементы, которые можно использовать в госуправлении. В частности проверки, привлечение специалистов по работе с персоналом. Страна хочет, чтобы у власти это получилось и социальные лифты начали работать. Потому что пока видим Сивохо, который стал советником секретаря СНБО. И так же по многим должностях, где друзья, кумовья, одноклассники, те, кто набирался без проекта. Тогда вопрос: "Lift" работает на весь государственный аппарат или для каких-то неинтересных должностей, на которые никто не хочет идти. И имитируют такую ​​бурную кадровую деятельность. К тому же есть Национальное агентство по вопросам государственной службы. Каким образом они пересекаются. "Lift" - это партийный проект или государственный?

За рубежом работают целые программы - набирают, обучают, сотрудничают с людьми пожизненно, с началом работы до выхода на пенсию. Люди понимают, сколько они будут зарабатывать, где отдыхать, когда будущее расписано и есть перспективы роста.

То, на чем Зеленский критиковал Порошенко, стало основой его кадровой политики. Доверяет только своим. У Петра Алексеевича тоже были министры-реформаторы, но те всегда были аутсайдерами. Когда министра экономики называют "дебилом", то это такая демонстрация отношения к не своим.

Не проводят внеочередные местные выборы тоже из-за нехватки кадров. Во время президентской и парламентской кампании имитировали, что имеют профессионалов, большие кадровые резервы, которых в действительности не было", - говорит Николай Давыдюк.

Прошли 4 месяца писдя того, как заработал проект "Lift". Его в мае этого года запустила команда президента Владимира Зеленского. Проект должен был позволить новым людям прийти на должности и воплотить новые идеи в управлении государством.