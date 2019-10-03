Экс-нардепу Микитасю объявили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии

Это уже второе подозрение Микитасю.

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему нардепу и бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

"Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины", - сообщили в НАБУ.

Агентство "Інтерфакс-Україна" сообщило, что речь идет о Максиме Микитасе.

Микитась квалифицируют "организацию преступления" и "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Решается вопрос о мере пресечения.

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Ранее Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы "Воля народа" Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве. В июле он ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине и напал на его голову.