Экс-депутату сообщили о подозрении в хулиганстве

В июле Микитась ворвался на заседание поселкового совета и напал на его голову. ФОТО: Facebook-страница Максима Микитася.

Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы "Воля народа" Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве. В июле он ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине и напал на его голову.

Об этом в своем Telegram-канале без упоминания фамилии нардепа сообщил руководитель бюро Роман Труба.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении".

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В начале июля в селе Любече Черниговской области произошло столкновение между киевским застройщиком, народным депутатом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.