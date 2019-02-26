Экс-начальника Генерального штаба ВСУ взяли под стражу

Бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Замана взяли под стражу без права залога. Фото - УНИАН

Бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Заману взяли под стражу без права залога до 27 марта 2019 года. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева в ночь на 26 февраля. Заману подозревают в государственной измене.

Судья во время заседания огласил только резолютивную часть решения.

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"Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей суд принял ходатайство прокурора удовлетворить и применить к Заману мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей вычислять по 27.03.2019 года", - говорится в постановлении.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева. Полный текст постановления суда будет объявлено 1 марта.

Владимира Заману задержали 25 февраля. Следователи проверят бывших министров обороны и руководителей Генштаба о хищении и кто был основным генератором "бездумного уничтожения" военного потенциала Вооруженных Сил Украины.