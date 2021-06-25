Экс-министра и партнера Ахметова отправили за решетку

Рудковский пробудет в СИЗО по меньшей мере до 22 июля. Фото: facebook.com/Рудьковський Николай

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому. В четверг его взяли под стражу прямо в зале суда.

24 мая партнера Рината Ахметова по газодобыче посадили под домашний арест по делу об организации похищения нардепа от "Слуги народа" и экс-главы компании Нефтегаздобыча Олега Семинского. Теперь же Рудьковского отправили за решетку, где он пробудет минимум до 22 июля, пишет пресс-служба суда.

"Ходатайство следователя СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого решили удовлетворить. Также отменили решение Печерского суда, который месяц назад назначил ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

После похищения Семинского часть акций Нефтегаздобычи перешли Ахметову от Нестора Шуфрича. Рудьковский продолжает контролировать 25% компании, его акции арестованы судом. 2 февраля этого года Печерский райсуд Киева арестовал также акции Нефтегаздобычи, принадлежащие брату Рудьковского Сергею.

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В 2012 году Семинского похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали и требовали от его родственников оплатить несуществующий долг - $200 млн. По данным СБУ, организатором преступления был его бывший бизнес-партнер, народный депутат Рудьковский. 25 февраля офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пятерым лицам по делу о похищении. Рудьковский был министром транспорта и связи в 2006-2007 годах.