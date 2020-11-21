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суббота, 21 ноября 2020 10:18

Эксминистр экономики Милованов заявил, что уже является советником в Офисе президента

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Эксминистр экономики Милованов заявил, что уже является советником в Офисе президента
Милованов время уже является советником Андрея Ермака. Фото: УНН

Эксминистр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время безвозмездно работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом эксминистр написал на своей странице в Facebook.

"На самом деле, я уже некоторое время является внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: Covid, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", - говорит Милованов.

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По его словам, он продолжает оставаться президентом Киевской школы экономики.

В ночь на субботу издание "Украинская правда" сообщило, что Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второе из команды президента Владимира Зеленского.

Тимофей Милованов возглавляет Киевскую школу экономики.
Недавно он заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.

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