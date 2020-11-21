Эксминистр экономики Милованов заявил, что уже является советником в Офисе президента

Эксминистр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время безвозмездно работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом эксминистр написал на своей странице в Facebook.
"На самом деле, я уже некоторое время является внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: Covid, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", - говорит Милованов.
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По его словам, он продолжает оставаться президентом Киевской школы экономики.
В ночь на субботу издание "Украинская правда" сообщило, что Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второе из команды президента Владимира Зеленского.
Тимофей Милованов возглавляет Киевскую школу экономики.
Недавно он заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.
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