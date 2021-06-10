"Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" планируют достроить до конца 2021 года. Фото: Reuters

Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2".

Этот проект - "экономическое оружие Кремля", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина". Его будут использовать против Украины, Европы и США.

"Во-первых, США все еще могут вернуть санкции. Во-вторых, мы боремся не одни. Ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал Шмигаль.

"Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

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Российский проект "Северный поток-2" раскалывает союзников, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил во время встречи с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. В Германии обсуждают, каким образом можно будет возместить Украине финансовые потери, которые она испытывает в результате запуска российского газопровода "Северный поток-2". Такой шаг Германии стал одной из причин исключения, который США предоставили с санкционного режима зарегистрированной в Германии компании, на 100% принадлежащей российскому Газпрому и строящей газопровод, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.