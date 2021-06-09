Кулеба: "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы

Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Фото: пресс-служба МИД

Российский проект "Северный поток-2" раскалывает союзников, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он и заявил во время встречи с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

"Этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", - сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток" достроят до конца года

Кроме того, в ходе встречи политики обсудили укрепление энергетического партнерства между Украиной и Германией. Отдельной темой разговора стали угрозы российского газопровода.

В Германии обсуждают, каким образом можно будет возместить Украине финансовые потери, которые она испытывает в результате запуска российского газопровода "Северный поток-2". Такой шаг Германии стал одной из причин исключения, который США предоставили с санкционного режима зарегистрированной в Германии компании, на 100 процентов принадлежащей российскому "Газпрому" и строящей газопровод, и ее руководителю, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.