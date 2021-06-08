Германия может возместить Украине потери от последствий запуска "Северного потока-2" - Блинкен

Блинкен прокомментировал действия "Северного потока-2" по Украине. Фото: Reuters

В Германии обсуждают, каким образом можно будет возместить Украине финансовые потери, которые она испытывает в результате запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Такой шаг Германии стал одной из причин исключения, который США предоставили с санкционного режима зарегистрированной в Германии компании, на 100 процентов принадлежащей российскому "Газпрому" и строящей газопровод, и ее руководителю, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщают американские СМИ.

"Мы активно сотрудничаем с Берлином, чтобы выяснить, что можно и нужно, и, я считаю, необходимо сделать, чтобы... гарантировать, что плата за транзит, которую Украина может в определенный момент в будущем потерять в результате этого газопровода... была возмещена", - сказал Блинкен.

Он не уточнил, какой вид может иметь это возмещение. Ранее звучали предположения, что Германия могла бы инвестировать в альтернативную энергетику в Украине.

Важно иметь четкие договоренности с Германией, которые дадут США возможность наложить санкции на газопровод позже, если Россия будет пытаться использовать его как инструмент принуждения против ее соседей в Восточной Европе.

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Компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95%. По состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекта осталось достроить еще 5% общей протяженности газопровода. США собираются отменить санкции против газопровода.