Ефремова использовали для шантажа экс-регионалов - Снегирев

"Фактически дело Ефремова использовали, чтобы давить на" Опоблок "и" Возрождение ", чтобы склонить их тех или иных голосований в Верховной Раде", - Снегирев. ФОТО: Радио Свобода

Бывшого главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова использовали для политического шантажа экс-регионалов в Верховной Раде.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал Дмитрий Снегирев, луганский активист, сопредседатель ОО "Правое Дело".

"За 5 лет власть не смогла довести до судебного приговора ни одно дело, связанное с Майданом. Это и есть приговор власти Порошенко. Это был показатель, фактически дело Ефремова использовали, чтобы давить на" Опоблок "и" Возрождение ", чтобы склонить их к тем или иным голосованиям в Верховной Раде. Фактически - элемент политического шантажа. Дело использовали только в этих целях, никто не хотел привлекать Ефремова к реальной уголовной ответственности ", - сказал Снегирев.

Изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест активист называет "исключительно политическим решением".

Снегирев также добавляет, что в политической подгруппе Минской группы есть Родион Мирошник, которого называют приближенным к Ефремову.

"Он возглавлял луганскую телерадиокомпанию и соответственно был его правой рукой. Это показательный момент, что в руководстве боевиков находятся люди, приближенные к Ефремову", - говорит активист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобождение Ефремова связали с Портновым

Утром 24 июля экс-глава фракции "Партии регионов" вышел из Старобельского СИЗО Луганщины. Его уже перевезли в Киев и надели электронный браслет. Его обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей. "Регионала" задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-му его содержали под стражей в следственном изоляторе.