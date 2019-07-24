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среда, 24 июля 2019 11:25

Ефремов вышел из СИЗО

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Ефремов вышел из СИЗО
Ефремова выпустили из изолятора. Фото: 5.ua

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов в среду вышел из следственного изолятора в городе Старобельске Луганской области.

Ефремов вышел из изолятора около восьми утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике, сообщает "ТСН"

В машине "регионала" сопровождали 2 правоохранителя.

Ранее сообщалось, что Ефремова должны доставить в Киев к месту домашнего ареста.

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Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді та у допомозі під час захоплення будівлі Луганського управління СБУ, організованій за підтримки терористичної організації ЛНР, зміні територіальних кордонів України, що призвело до загибелі людей.

"Регіонала" затримали 2016-го у липні. Хотів вилетіти з України до Відня, Австрія. Із 1 серпня 2016-го його утримують під вартою у слідчому ізоляторі.

22 июля этого года адвокат Ефремова заявил, что Апелляционный суд Киева освободил его клиента из-под стражи.

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24
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