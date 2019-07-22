Экс-"регионала" Ефремова выпустили из-под стражи

Апелляционный суд Киева освободил бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Смирнов в Facebook.

После почти 3 лет под стражей политику назначили круглосуточный домашний арест.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО в Старобельске Луганской области. На заседании присутствовал через видеосвязь. Домашний арест он будет отбывать в Киеве, сообщает "ТСН".

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Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

"Регионала" задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-го он содержится под стражей в следственном изоляторе.