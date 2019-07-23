Ефремова отвезут в столицу

Ефремова доставят к месту домашнего ареста. Фото: УНІАН

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, до сих пор в Старобельске.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Смирнов, сообщает "5 канал"

В столицу доставить Ефремова могут сегодня-завтра. Связано это с процедурой исполнения решения суда.

"Сейчас Ефремов находится в Старобельске. Потому что есть определенные процедуры и определенные трудности в выполнении этого решения. Они связаны с тем, что суд, который выносил, находится в Киеве, а следственный изолятор, где содержался Ефремов, в 800 километрах от Киева.

Должен специальный представитель Национальной полиции поехать с постановлением, с оригиналом решения суда в Старобельск и оставить Ефремова к месту домашнего ареста", - объяснил процедуру адвокат Ефремова.

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Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді та у допомозі під час захоплення будівлі Луганського управління СБУ, організованій за підтримки терористичної організації ЛНР, зміні територіальних кордонів України, що призвело до загибелі людей. "Регіонала" затримали 2016-го у липні. Хотів вилетіти з України до Відня, Австрія. Із 1 серпня 2016-го його утримують під вартою у слідчому ізоляторі. 22 июля этого года адвокат Ефремова заявил, что Апелляционный суд Киева освободил его клиента из-под стражи.