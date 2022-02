Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео по итогам визита в Украину.

На кадрах он с президентом Украины Владимиром Зеленским посещают Софиевский собор в Киеве.

Джонсон сказал, что у границы Украины находятся около 125 тыс. российских военных, и что вероятность нового вторжения агрессора реальна.

"Для мира, для Украины, прежде всего, для России очень важно, чтобы этого не произошло. И чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет", – заявил.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/fnWli2qg3Y