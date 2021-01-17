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воскресенье, 17 января 2021 05:55

Джонсон анонсировал следующий саммит G7

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Джонсон анонсировал следующий саммит G7

Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

Как отмечается в коммюнике правительства Великобритании, страны, председательствующей в 2021 году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встрече лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения. Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

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12 января состоялась "нормандская встреча" советников президентов, которая длилась более 6 часов. Обсуждали реализацию решений Парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России. Политические советники лидеров "нормандской четверки" соберутся еще раз.

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Дата
17
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