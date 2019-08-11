Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме

Джемилев прокомментировал слова Эрдогана. Фото: РБК

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар.

Вопрос аннексии Крыма было одним из главных в повестке дня визита президента Украины в Турцию, сказал "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Джемилев.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам ", - сказал Джемилев.

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Национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев принял участие в визите президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турецкую Республику.