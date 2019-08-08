"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию

Илия Куса: Для нас очень важно стать одним из основных партнеров Анкары в Черноморском регионе. Имеем в этом смысле больший потенциал, чем Россия, и лучшее географическое расположение. Фото: ЗИК

Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Турцию. Он продлится два дня - 7-8 августа.

Сразу же по прибытии Зеленский принял участие в церемонии возложения венка в Мавзолей первого президента Турции Мастафы Кемаля Ататюрка. После этого президент Украины побывал на открытии центра крымскотатарской диаспоры и встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Их личная беседа длилась около двух часов.

Во время совместной пресс-конференции глава Турции подчеркнул непризнание российской оккупации Крыма. А Владимир Зеленский призвал совместными усилиями давить на Россию, чтобы заставить ее уважать международное право и стабилизировать ситуацию в Черноморском регионе. Он рассказал Эрдогану о многочисленных нарушениях прав человека на полуострове. Также Зеленский инициировал минуту молчания в память о четырех украинских военных, погибших на Донбассе 6 августа.

Для Украины очень важно стать партнером Турции и совместно поддерживать безопасность в Черном море. Но на эту роль претендует и Россия. Нужно всеми силами доказать, что наша кандидатура - лучше.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Какие основные интересы Украины в Турции? На чем надо делать акцент в отношениях с этим государством?

- Украина заинтересована в укреплении экономических отношений с Турцией, развитии двусторонней торговли. Ее надо наращивать. Привлекать инвестиции турецких компаний для улучшения портовой и дорожной инфраструктуры Украины. Также должны поднимать вопрос безопасности Черного моря и свободы судоходства там. Украина может стать одним из основных партнеров для Турции в этой сфере.

Важным вопросом является энергетика. Нас интересуют проекты Турции по реализации сжиженного газа. Желательно присоединиться к ним или предложить свои. Это - вопрос нашей энергетической безопасности.

Еще одним важным аспектом является сотрудничество в военно-промышленной сфере. Украина ранее уже закупала вооружение в Турции. Нужно продолжать этот курс и выходить на совместное производство и обмен технологиями. Турция также может помочь Украине в вопросе политических заключенных из числа крымских татар. Здесь Анкара может быть довольно мощным посредником. Способствовать переговорам с Россией о прекращении преследований крымских татар и нарушения их прав на полуострове.

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На что в официальном визите президента Зеленского следует обратить внимание в первую очередь? Какие заявления можно назвать ключевыми?

- Важно приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана на международный форум по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Там должны обсудить вопрос восстановления восточных регионов, пострадавших вследствие российско-украинской войны. Это приглашение может помочь привлечь турецкий бизнес к этому процессу.

Хорошая идея, чтобы Турция помогла развитию туристического сектора Украины. Лидеры государств говорить о возможности легализовать азартные игры в пятизвездочных отелях.

И третьим фактором, на который стоит обратить внимание, - это заявление президента Эрдогана. Он сказал о намерении наращивать двустороннюю торговлю до 10 миллиардов долларов. По 2018 товарооборот между Украиной и Турцией составлял 4 миллиарда долларов. Поэтому желание увеличить его до 10 - адекватна цель. Можем достичь ее за несколько лет плодотворного сотрудничества.

Эрдоган находится в неплохих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Можем ли мы рассчитывать на какую-то поддержку Турции в связи с этим?

- Нужно выстраивать прагматичные отношения с Турцией. Не стоит ожидать от них поддержки в важных геополитических вопросах. Таких, как антироссийские санкции или конфронтация с РФ по Крыму и Донбассу. Анкара не пойдет на такие шаги, ведь действительно имеет тесные военно-политические отношения с Кремлем. Российское лобби в Турции работает достаточно эффективно.

Нет никаких рычагов влияния на турецкие власти, чтобы добиться изменения ее политики. Поэтому стоит строить просто партнерские торгово-экономические отношения. Развивать совместное производство, финансовые программы, привлекать турецкие инвестиции.

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Турция может быть нашим союзником в Черном море, где Россия ведет себя агрессивно?

- Для нас очень важно стать одним из основных партнеров Анкары в Черноморском регионе. Имеем в этом смысле больший потенциал, чем Россия, и лучше географическое расположение. Позиции в Черном море являются ключевым фактором нашей политики на южном направлении. Должны стать весомой фигурой, которая обеспечивала бы безопасность в регионе. Для Турции это тоже очень важно. Она зависит от местных морских коммуникаций через проливы Босфор и Дарданеллы. Заинтересована в спокойной ситуации там. В этом плане Украина может стать для Анкары важным союзником. С другой стороны на этот статус претендует Россия. Поэтому должны доказать Турции, что Украина - более приемлемый партнер для обеспечения безопасности Черного моря. На это надо тратить все наши политические и дипломатические ресурсы.

Визит Владимира Зеленского в Турцию в целом можно назвать успешным?

- Визит прошел вполне успешно. Никаких негативных особенностей не было. Наш президент вел себя достойно. Среди других международных визитов поездка в Турцию существенно не отличается. О реальной успешности можно будет говорить, когда увидим, будет ли воплощение озвученных заявлений по увеличению товарооборота, привлечению турецкого капитала в Украину.

Лидеры государств также говорить о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Насколько это реальная перспектива?

- Об этом говорят уже не один год. Сейчас переговоры на финальной стадии. Представители Киева и Анкары согласовали общие позиции по почти 90 000 групп товаров. Сейчас остается только договориться относительно сельского хозяйства. Это - главное препятствие в переговорах. Турция хочет защитить свои рынки от дешевой украинской сельхозпродукции. Но мы пытаться выторговать для себя более выгодные условия. Не стоит уступать свои позиции, ведь аграрная продукция является основой нашего экспорта в Турцию.

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Президент Зеленский также анонсировал свою поездку в Стамбул и визит к патриарху Варфоломею. Почему решил поехать к нему?

- Это уже определенная традиция для украинских лидеров. Также Стамбул является центром всемирного православия, поэтому президент Зеленский решил посетить это место и отдать дань Всемирном патриарху. Однако вряд ли этот визит является приоритетным для него. Скорее это - просто формальность. Зеленский неоднократно говорил, что религиозный вопрос не является главным в его политические деятельности на посту президента Украины.

По словам Реджепа Ергодана, они с Владимиром Зеленским договорились ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство в Украине. Речь идет про дороги, аэропорты, морские порты и сотрудничество в оборонной, энергетической и туристической сферах. Однако Турция поддерживает и дружеские отношения с Россией. Закупила в РФ зенитно-ракетные комплексы С-400. 12 июля первая партия вооружения прибыла на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Также турецкая делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержала возвращение туда России 25 июня.