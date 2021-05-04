Джемилев оценил шансы Зеленского при встрече с Путиным

Лидер крымских татар выступил против встречи один на один. Фото: "Лига"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным один на один не принесет пользы.

"В 2019 году я спрашивал Зеленского - может ли он встречаться с Путиным в Крыму. Он ответил, что об этом не может быть и речи, поскольку это оккупированная территория. Я не думаю, что с тех пор он изменил свою точку зрения. Я вообще категорически против любых двусторонних встреч с Путиным. Это абсурд какой-то. Встреча тет-а-тет абсолютно нежелательна. Она ни к чему не приведет", - сказал народный депутат Мустафа Джемилев в интервью Obozrevatel.

Встреча приведет только к унижению президента и падению его рейтингов, считает он.

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"Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину. На что там смотреть? Там пустота. О чем говорить с Путиным? Территория оккупирована, наших граждан убивают. Возможна только встреча в рамках "нормандской четверки". Желательно с участием Соединенных Штатов", - считает лидер крымскотатарского народа.

Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала говорить о завершении войны в Донбассе и отвода российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.