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четверг, 26 августа 2021 02:42

Дуда высказался об историческом конфликте между Украиной и Польшей

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Дуда высказался об историческом конфликте между Украиной и Польшей
Дуда о Волынской трагедии. "Ущерб, который нанесли нам украинцы, был огромным". Фото: Reuters

Польско-украинские отношения исторически сложные, однако эту проблему надо решать.

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Ущерб, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество стали возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - сказал президент Польши Анджей Дуда в эфире TVP Info.

"В этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков", добавил он.

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В Украине и Польше разные взгляды на события 1943-1945 годов на Волыни и в Восточной Галичине. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию "геноцидом польского народа", украинские историки это отрицают.

Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство их украинских коллег убеждены, что в этих преступлениях виноваты обе стороны. По оценкам польских ученых, вследствие этнических чисток погибли более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. Зато в Украине говорят о несколько тысяч погибших поляков и к 20 тысячах украинцев.

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