Дубинский пожаловался подписчикам на блокирование YouТube

Народный депутат Александр Дубинский пожаловался на то, что удаление его канала с YouTube помешает коммуникации с подписчиками.
Об этом Дубинский сообщил в Facebook.
"Еще 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которые были приняты в результате абсолютно лживого доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это случилось со страницей в YouTube. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - написал нардеп.
Дубинский назвал санкции от YouTube "информационной блокадой" и призвал подписываться на него на других ресурсах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" начали поддерживать исключение Дубинского
Он также добавил, что блокирование YouTube произошло сразу после обнародования им обращения к президенту Владимиру Зеленскому. Это нардеп считает символичным.
Ранее стало известно, что американский видеосервис YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.
11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".
В прошлом году посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.
25 января президент Владимир Зеленский попросил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа". Однако нардеп отказался.
Комментарии