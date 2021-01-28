Дубинский пожаловался подписчикам на блокирование YouТube

Дубинский отреагировал на блокирование от Youtube . Фото:facebook.com/dubinskyi

Народный депутат Александр Дубинский пожаловался на то, что удаление его канала с YouTube помешает коммуникации с подписчиками.

Об этом Дубинский сообщил в Facebook.

"Еще 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которые были приняты в результате абсолютно лживого доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это случилось со страницей в YouTube. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - написал нардеп.

Дубинский назвал санкции от YouTube "информационной блокадой" и призвал подписываться на него на других ресурсах.

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Он также добавил, что блокирование YouTube произошло сразу после обнародования им обращения к президенту Владимиру Зеленскому. Это нардеп считает символичным.

Ранее стало известно, что американский видеосервис YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. 11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. 25 января президент Владимир Зеленский попросил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа". Однако нардеп отказался.