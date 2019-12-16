Дубилет назвал ключевое отличие нынешнего правительства от предыдущего

В плане действий правительства 78 пунктов. Фото: zaxid.net

Кабинет министров продолжает направление реформ предыдущего правительства, однако делает все для их быстрой реализации.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Наши приоритеты определены в "Программе действий правительства". Там всего 78 целей. Премьер определил несколько направлений, в которые инвестирует больше времени. В частности, рынок земли, приватизация, реформы здравоохранения, налоговой системы, публичного администрирования, системы социальной помощи, рынок газа и электроэнергии, энергоэффективность, таможня и многие другие.

Парадокс в том, что нельзя сказать, что реформы нашего правительства чем-то принципиально отличаются от того, что планировали предыдущие. Все всегда много говорили и о рынке земли, и о приватизации. Что делать, чтобы страна стала богатой, более или менее понятно - это есть в учебниках по макроэкономике.

Главное - реализация. Прошлое правительство много правильных реформ проводило, но в конце концов их так и не запускали. Потому что когда реформы правильные, кто-то теряет влияние, кто-то - денежные потоки. И так все в нашей стране 29 лет тормозилось. Ключевое различие не в направлении реформ, а в скорости и результате. Мы сделаем все, чтобы показать результат", - сказал Дубилет.

Дмитрий Дубилет запустил в Украине пробную перепись населения. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи в 2020 году.