ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. Фото: скриншот с видео

Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Александра Трухина продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Обнародованного журналистами видео с места ДТП в распоряжении следствия не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи ДБР допрашивали полицейского, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ДБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", - заявили в ДБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никаких договоренностей: в МВД сделали заявление о ДТП с участием Трухина

Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло ДТП, на тот момент еще не были установлены, ДБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео записи для ускорения расследования.

"Это обращение не привело к ожидаемому результату", – говорят следователи.

Добавили, что ДБР dsтребует видео, исследует и даст юридическую оценку действиям, зафиксированным на нем.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе неподалеку Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.