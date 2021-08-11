Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель

Зеленский обсудит с Меркель несколько вопросов. Фото: Офис президента

22 августа в Украину прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Владимир Зеленский хочет обсудить обязательства ФРГ, которые страна давала в случае работы "Северного потока-2" и злоупотребления при этом России монопольным положением, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Ангела Мергель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.

Руководители стран также обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе, перезапуск мирных переговоров, развитие двусторонних отношений и другие вопросы, по словам Никифорова.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Но график канцлера Германии окончательно еще не сформирован.

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"Конечно, приглашаем ее посетить "Крымскую платформу" 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время. Если нет, я на 99 процентов уверен, что сможете ее спросить саму 22 августа", - сказал Никифоров.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и по безопасности. В политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство. Вторым блоком вопросов будет безопасность.