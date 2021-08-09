Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы

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В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и по безопасности. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.

По словам дипломата в политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство. Вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, а частности американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Украина намерена заявить о готовности к увеличении долии американских инвестиций в украинскую экономику.

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4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали в Вашингтон, чтобы подготовить официальный визит президента Владимира Зеленского.