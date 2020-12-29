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вторник, 29 декабря 2020 11:27

Дом Микитася обыскивают по делу о похищении человека

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Дом Микитася обыскивают по делу о похищении человека
Адвокаты Микитася готовят заявление. Фото: "УНИАН"

Следователи Нацполиции проводят обыск в доме экс-нардепа и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася по делу о похищении человека.

Полицейские не предъявили Микитасю подозрения, он не задержан и продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Адвокаты Микитася готовят заявление.

Вчера Микитась подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела исключительно в НАБУ. Аналогичное обращение подал и директор НАБУ Артем Сытник.

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9 декабря задержали 4 иностранцев по подозрению в похищении в Киеве мужчины. Устанавливаются другие участники преступной группы. Их жертва - адвокат Максима Микитася. Последнего подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии. Он уже дал показания в полиции против экс-нардепа.

Микитась якобы дал своему юристу взятку в $700 тыс. с целью получения желаемого вердикта в одном из судов. Однако тот дело"не решил". Сообщается, что Микитась якобы заказал похищение четырем лицам, двое из которых чеченцы, с целью возврата указанной суммы.

Правоохранители имеют переписку экс-нардепа с юристом. По их убеждению, такие доказательства могут заставить Национальное антикоррупционное бюро пересмотреть соглашение Микитася со следствием, по которому его выпустили из СИЗО.

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