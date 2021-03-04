Дочь Киви пошла работать в горсовет

Ранее дочь нардепа работала в Национальной полиции. Фото: Facebook

Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви Екатерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.

3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Она была единственной, кто подал документы на конкурс, сообщает НВ.

По данным комиссии, Екатерина Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила 3 практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.

Дочь нардепа будут рекомендовать на назначение директором департамента.

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс, будет работать. Не выиграет - займется чем-то другим", - сказал нардеп.

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Екатерина Кива окончила Харьковский национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел. С 2017 года работала в органах полиции. В сентябре прошлого года уволилась с должности старшего инспектора отдела организации отбора и проведения аттестации в департаменте кадрового обеспечения полиции.