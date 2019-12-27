Добровольцам-иностранцам упростили получение гражданства

Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, говорят в правительстве.

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на востоке.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.

Важно, что решение упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - сообщил премьер.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам.