Добровольцам-иностранцам упростили получение гражданства

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на востоке.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу.
"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.
Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.
Важно, что решение упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - сообщил премьер.
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам.
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