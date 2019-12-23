Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 954
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 279
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2475
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 216
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2457
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
3
5
4
21
9
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
&quot;Только зашли в зону ООС&quot;: в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Попрощались с бойцом, которого убил снайпер
Попрощались с бойцом, которого убил снайпер
Видео
Все видео
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
"Мы тебя амнистируем" - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР
"Мы тебя амнистируем" - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин придумал новую сказку об оружии боевиков Л/ДНР
Путин придумал новую сказку об оружии боевиков Л/ДНР
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2457
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1260
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 243
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 22:09

Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев

  Комментировать
Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев
Закон предусматривает предоставление статуса УБД добровольцам. Фото: ukrinform

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставления статуса участника боевых действий добровольцам.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней, сообщается на сайте главы государства.

Удостоверение УБД предоставляться теперь также тем, кто воевал на востоке Украины, но не входил в состав того или иного силового ведомства. Теперь, как участникам АТО/ООС, добровольцам также предусмотрены такие же социальные гарантии, которые касаются их лично, а также членов их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приняли закон для военных моряков и летчиков

Верховной Радой законопроект о предоставлении статуса УБД добровольцам был принят 329 народными депутатами 4 декабря.

Верховная Рада приняла закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 325343
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 28143
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17082
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 10872
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 9666
Донбасс
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 243
Подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев готовят к обмену – СМИ
Подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев готовят к обмену – СМИ 1 Просмотров: 855
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
3
 Просмотров: 1332
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев Просмотров: 198
Катастрофа МН17: Россия готова сообщить новые данные
Катастрофа МН17: Россия готова сообщить новые данные Просмотров: 855
Больше всего комментируют
24
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 4648
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua