Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев

Закон предусматривает предоставление статуса УБД добровольцам. Фото: ukrinform

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставления статуса участника боевых действий добровольцам.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней, сообщается на сайте главы государства.

Удостоверение УБД предоставляться теперь также тем, кто воевал на востоке Украины, но не входил в состав того или иного силового ведомства. Теперь, как участникам АТО/ООС, добровольцам также предусмотрены такие же социальные гарантии, которые касаются их лично, а также членов их семей.

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Верховной Радой законопроект о предоставлении статуса УБД добровольцам был принят 329 народными депутатами 4 декабря.

Верховная Рада приняла закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.