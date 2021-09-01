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среда, 01 сентября 2021 14:14

До конца каденции: Меркель хочет организовать встречу "нормандской четверки"

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До конца каденции: Меркель хочет организовать встречу &quot;нормандской четверки&quot;
Освобождение заложников Кремля полностью зависит от Путина. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель постарается организовать встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе до окончания своей каденции в 2021 году.

ФРГ на каждой встрече пытается убедить президента России Владимира Путина освободить заложников Кремля, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Радио НВ".

"22 августа канцлер четко сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что до последнего дня постарается организовать встречу лидеров Украины, РФ, Франции и Германии на высшем уровне. Ведь мы видим, что когда присутствуют все четверо, давление на Путина больше. Возможно, будет и результат", - сказала она.

Освобождение заложников полностью зависит от Путина, убеждает Фельдгузен.

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Меркель призвала к дальнейшим мирным переговорам по ситуации на Востоке Украины во время прощального визита в Киев перед сентябрьскими выборами в Германии.

Меркель сыграла важную роль в соглашении о прекращении огня, достигнутом в 2015-м в Минске между Россией и Украиной. Последние переговоры по ситуации состоялись в 2019 году. С 2014-го в результате боев между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками погибло более 14 тыс. человек.

Сейчас Украина рассматривает несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов Америки к участию в "нормандском формате" с целью урегулирования конфликта на Донбассе.

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