До $5 тыс. - нардепы рассказали, сколько выложат на отпуска

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 549
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 252
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 873
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1017
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 450
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
4
17
0
3
8
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
&quot;Слугам&quot; безразличный премьер - показали пустой зал
"Слугам" безразличный премьер - показали пустой зал
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 531
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 324
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 450
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 846
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 297
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 10:05

До $5 тыс. - нардепы рассказали, сколько выложат на отпуска

  Комментировать
До $5 тыс. - нардепы рассказали, сколько выложат на отпуска
Депутаты считают отпуска в гривнах и долларах. Фото: rbc.ua

Многие народные депутаты будут отдыхать на курортах в Украине.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук собирается на Закарпатье, сообщает телеканал "Україна 24"

"В тишине послушать горы, почитать книгу - часть культурной программы. Ну а попробовать брынзы, банош... Всех призываю путешествовать по Украине", - сказала она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко приглашает в Одессу. На отдыхе планирует ежедневно плавать и не быть транжирой.

"Скорее домой, в Одессу к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить имею где, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу", - рассказал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска

На пляже в Одесской области собирается также Евгения Кравчук со "Слуги народа". Депутат говорит, что обычно отдыхает на Азовском море, но в этом году решила изменить традицию.

"В Залив поеду, надеюсь, но это дорого сегодня. Я сравнила - дешевле было в Турцию поехать", - сказала Кравчук.

Расходы депутатов на отдых разные - есть 50 тыс. грн на семью, и 20 тыс. грн на три дня.

Рекордсмен из отпускных расходов среди опрошенных - председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он будет ехать в Хорватию. Отец шестерых детей на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты.

"В моей большой семье меньше, чем пять тысяч долларов, я не могу потратить - самолет, билеты, гостиница. Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу", - рассказал он.

На прошлой неделе депутаты ушли на каникулы. По графику новая сессия начнется 7 сентября. Также должны состояться два внеочередных заседания - 23 и 24 августа.

Вчера на внеочередном заседании парламент разблокировал законопроекты, касающиеся судебной реформы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До $5 тыс. - нардепы рассказали, сколько выложат на отпуска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Полиция предотвратила кровавый теракт

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 21042
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13419
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9585
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 9063
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8451
Политика
Чтобы побороться с Зеленским за кресло, "заклятые друзья" должны объединиться
Чтобы побороться с Зеленским за кресло, "заклятые друзья" должны объединиться
 Просмотров: 459
Киев призвали не критиковать решение США по "Северному потоку-2". Будут последствия
Киев призвали не критиковать решение США по "Северному потоку-2". Будут последствия Просмотров: 1440
Дело МН17:Нидерланды отправят в Украину прокуроров и следователей
Дело МН17:Нидерланды отправят в Украину прокуроров и следователей Просмотров: 171
Сотрудников СБУ, которые напали на пограничников, отправили под домашний арест
Сотрудников СБУ, которые напали на пограничников, отправили под домашний арест Просмотров: 315
Оккупанты снова стягивают в Крым военных
Оккупанты снова стягивают в Крым военных Просмотров: 171
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 7793
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть