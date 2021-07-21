До $5 тыс. - нардепы рассказали, сколько выложат на отпуска

Депутаты считают отпуска в гривнах и долларах. Фото: rbc.ua

Многие народные депутаты будут отдыхать на курортах в Украине.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук собирается на Закарпатье, сообщает телеканал "Україна 24"

"В тишине послушать горы, почитать книгу - часть культурной программы. Ну а попробовать брынзы, банош... Всех призываю путешествовать по Украине", - сказала она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко приглашает в Одессу. На отдыхе планирует ежедневно плавать и не быть транжирой.

"Скорее домой, в Одессу к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить имею где, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу", - рассказал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска

На пляже в Одесской области собирается также Евгения Кравчук со "Слуги народа". Депутат говорит, что обычно отдыхает на Азовском море, но в этом году решила изменить традицию.

"В Залив поеду, надеюсь, но это дорого сегодня. Я сравнила - дешевле было в Турцию поехать", - сказала Кравчук.

Расходы депутатов на отдых разные - есть 50 тыс. грн на семью, и 20 тыс. грн на три дня.

Рекордсмен из отпускных расходов среди опрошенных - председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он будет ехать в Хорватию. Отец шестерых детей на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты.

"В моей большой семье меньше, чем пять тысяч долларов, я не могу потратить - самолет, билеты, гостиница. Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу", - рассказал он.

На прошлой неделе депутаты ушли на каникулы. По графику новая сессия начнется 7 сентября. Также должны состояться два внеочередных заседания - 23 и 24 августа. Вчера на внеочередном заседании парламент разблокировал законопроекты, касающиеся судебной реформы.