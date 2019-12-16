Для Вашингтона: у Зеленского обсуждают сотрудничество с лоббистами - NYT

Предыдущие дискуссии о лоббистах разделили команду Зеленского. На фото президент Украины и президент США Дональд Трамп, Укринформ

В команде президента Владимира Зеленского дискутируют о найме американских лоббистов, связанных с осужденным политтехнологом Полом Манафортом.

Об этом говорится в аналитической статье The New York Times, которое ссылается на собственные источники.

Предыдущие дискуссии о лоббистах разделили команду, пишет СМИ.

Трое знакомых с дискуссиями человек, сообщили - две компании, сотрудничество с которыми обсуждает команда Зеленськиого, связанные с Манафортом.

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В прошлом месяце представитель компании Mercury Public Relations, которая работала с Манафортом, встретился с помощником Зеленского Андреем Ермаком. NYT указывает, что встречу организовал юрист Эндрю Мак. Он зарегистрировался в Минюсте США как неоплачиваемый лоббист Зеленского.

Другая компания, которую сейчас обсуждают, - Prime Policy Group, также имеет связи с Манафортом.

NYT добавляет, что Зеленский мог получить поддержку Белого дома в вопросе посла Украины в США.





25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.