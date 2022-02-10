Для урегулирования ситуации на Донбассе должно быть взаимодействие всех сторон – глава ОБСЕ

Рау заявил о необходимости объединить усилия. Фото: World news

ОБСЕ будет делать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе, сказал действующий глава организации и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Это потребует политической воли и взаимодействия всех сторон, сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"ОБСЕ продолжит делать все от нас зависящее, но это потребует политической воли и взаимодействия всех сторон, чтобы выполнять обязательства и положить конец кризису. Мы будем продолжать сотрудничество с вовлеченными в эти усилия структурами ОБСЕ, включая Специальную мониторинговую миссию и специального представителя ОБСЕ в Украине и координаторов четырех рабочих групп в трехсторонней контактной группе, а также поддерживать стороны конфликта в достижении прогресса", - сказал Рау.

Он добавил, что полностью поддерживает "нормандский формат" и другие усилия, которые помогают стабилизировать ситуацию на Донбассе и имплементировать Минские соглашения.

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"Однако, в конце концов, это зависит от сторон конфликта – чтобы эффективно использовать существующие механизмы и форматы и найти долгосрочное решение", – подчеркнул Рау.

На Российскую Федерацию как сторону конфликта следует оказывать давление для прекращения ее вооруженной агрессии на Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с польским коллегой, главой ОБСЕ Збигневом Рау.