Для "Слуги народа" есть неприятная новость - Кошель

Не будет дисциплины - надо будет искать поддержку в "других фракциях", - Кошель. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

В среднем за принятые Верховной Радой законы голосовали 227 депутатов из монобольшинства, что составляет 91% состава фракции "Слуга народа".

Об этом по итогам анализа заявил председатель организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Если говорить на языке коммерческого сектора, где есть нетто и брутто (брутто - вес с упаковкой, а нетто - чистый вес). Мы видим: масса на старте "Слуги народа" составляет 253 депутата, а нетто - только 227, - сказал Кошель.

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"Если фракция не будет повышать дисциплину среди своих депутатов, искать компромисс внутри фракции, то в дальнейшем "слуги народа" не смогут обходиться без поддержки других фракций и групп".

17 января к фракции "Слуга народа" присоединился новый депутат - Александр Санченко, один из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend. Зашел в парламент по списку "Слуги народа" на место Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований. 21 ноября членство во фракции на время проверки информации о его судимости за изнасилование несовершеннолетней приостановил нардеп Роман Иванисов. 15 ноября из фракции "Слуга народа" исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Они стали внефракционными. Официальной причиной исключения в партии назвали нарушение линии голосований. Арахамия заявил, что Скороход занималась диверсией внутри фракции.