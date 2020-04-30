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четверг, 30 апреля 2020 15:48

Для Саакашвили нашли другую должность

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Для Саакашвили нашли другую должность
Часть "слуг народа" не поддерживает назначения Саакашвили в правительство. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Для экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили подготовили другую должность. О назначении его вице-премьером речь уже не идет.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге после внеочередного заседания парламента.

"Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. Они нашли другой формат, в котором он будет работать. Это новая должность", - сказал Арахамия.

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На вопрос, о чем договорились, ответил: "Не могу вам сказать, потому что это инициатива президента".

"Когда начали консультироваться, каковы ожидания у двух сторон, то обнаружили, что есть другой формат, который обеспечит успех программы по реформам, которую он хочет выполнять", - сказал нардеп.

Ранее Михеил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьер-министром по вопросам реформ. В Офисе президента заявили что Зеленский видит в Саакашвили потенциал для поддержки правительства.

Саакашвили приходил в конгрессно-выставочный центр "Парковый", чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа".

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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