Для Саакашвили нашли другую должность

Часть "слуг народа" не поддерживает назначения Саакашвили в правительство. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Для экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили подготовили другую должность. О назначении его вице-премьером речь уже не идет.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге после внеочередного заседания парламента.

"Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. Они нашли другой формат, в котором он будет работать. Это новая должность", - сказал Арахамия.

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На вопрос, о чем договорились, ответил: "Не могу вам сказать, потому что это инициатива президента".

"Когда начали консультироваться, каковы ожидания у двух сторон, то обнаружили, что есть другой формат, который обеспечит успех программы по реформам, которую он хочет выполнять", - сказал нардеп.

Ранее Михеил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьер-министром по вопросам реформ. В Офисе президента заявили что Зеленский видит в Саакашвили потенциал для поддержки правительства. Саакашвили приходил в конгрессно-выставочный центр "Парковый", чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа".