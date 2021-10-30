Для голосования нужен только паспорт - ЦИК

 
Ексклюзивы
1/5
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 720
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1287
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1206
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2007
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 972
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1062
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2061
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2466
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 576
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
21
5
5
11
5
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Видео
Все видео
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2331
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 972
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 882
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 783
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2718
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 486
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
суббота, 30 октября 2021 13:36

Для голосования нужен только паспорт - ЦИК

  Комментировать
Для голосования нужен только паспорт - ЦИК
"Ждем вас на участках", - обратилась ЦИК.

На промежуточных выборах в Верховную Раду в округах в Черкасской и Херсонской областях и выборах мэра Харькова, которые состоятся в это воскресенье, избирателям для голосования не нужны ни сертификат, ни Covid-тест.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу.

Ни одним нормативно-правовым актом проверка теста или сертификата не предусмотрена.

Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть только паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции пообещали законность на выборах в воскресенье

В то же время избирателям рекомендуют:

– обработать руки дезинфицирующим средством перед входом на участок и после;

– находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;

– минимизировать время нахождения в помещении;

– воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;

– при возможности использовать личную ручку.

"Ждем вас на участках", - обратилась ЦИК.

29 октября в вечернем эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Україна 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что на избирательных участках в воскресенье будут проверять сертификаты о вакцинации или тестах.

Такие заявления могут сорвать выборы, сказали в "Опоре". Впоследствии нардеп взял свои слова обратно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для голосования нужен только паспорт - ЦИК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине

Пуля попала в голову: 4 года назад убили Амину Окуеву

Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы

Севастополь обороняли 250 дней

В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Самое читаемое
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 9712
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 8991
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 8001
Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ Просмотров: 4698
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 4590
Политика
Прошел предпоследний этап конкурса на руководителя САП
Прошел предпоследний этап конкурса на руководителя САП Просмотров: 18
В президентской фракции делают заявления на срыв выборов - "Опора"
В президентской фракции делают заявления на срыв выборов - "Опора" Просмотров: 198
Карантинные зоны в Украине обновили: какая ситуация в областях
Карантинные зоны в Украине обновили: какая ситуация в областях Просмотров: 531
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
21
 Просмотров: 1287
Россия продолжает поставлять в оккупированный Донбасс беспилотники, ракеты, вооружение и военную помощь - разведка
Россия продолжает поставлять в оккупированный Донбасс беспилотники, ракеты, вооружение и военную помощь - разведка Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
5
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
4
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
Голосов: 8782
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть