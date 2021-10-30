Для голосования нужен только паспорт - ЦИК

"Ждем вас на участках", - обратилась ЦИК.

На промежуточных выборах в Верховную Раду в округах в Черкасской и Херсонской областях и выборах мэра Харькова, которые состоятся в это воскресенье, избирателям для голосования не нужны ни сертификат, ни Covid-тест.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу.

Ни одним нормативно-правовым актом проверка теста или сертификата не предусмотрена.

Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть только паспорт.

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В то же время избирателям рекомендуют:

– обработать руки дезинфицирующим средством перед входом на участок и после;

– находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;

– минимизировать время нахождения в помещении;

– воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;

– при возможности использовать личную ручку.

"Ждем вас на участках", - обратилась ЦИК.

29 октября в вечернем эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Україна 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что на избирательных участках в воскресенье будут проверять сертификаты о вакцинации или тестах. Такие заявления могут сорвать выборы, сказали в "Опоре". Впоследствии нардеп взял свои слова обратно.