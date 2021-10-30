Для голосования нужен только паспорт - ЦИК

На промежуточных выборах в Верховную Раду в округах в Черкасской и Херсонской областях и выборах мэра Харькова, которые состоятся в это воскресенье, избирателям для голосования не нужны ни сертификат, ни Covid-тест.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу.
Ни одним нормативно-правовым актом проверка теста или сертификата не предусмотрена.
Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть только паспорт.
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В то же время избирателям рекомендуют:
– обработать руки дезинфицирующим средством перед входом на участок и после;
– находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;
– минимизировать время нахождения в помещении;
– воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
– при возможности использовать личную ручку.
"Ждем вас на участках", - обратилась ЦИК.
29 октября в вечернем эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Україна 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что на избирательных участках в воскресенье будут проверять сертификаты о вакцинации или тестах.
Такие заявления могут сорвать выборы, сказали в "Опоре". Впоследствии нардеп взял свои слова обратно.
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