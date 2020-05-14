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четверг, 14 мая 2020 14:12

Для чего Зеленскому Саакашвили

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Для чего Зеленскому Саакашвили
Арсен Аваков седьмой год руководит МВД. Колаж: radiosvoboda.org

Михеилу Саакашвили дали должность, чтобы он как-то уравновешивал министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Такое впечатление, что его взяли чтобы каким-то образом уравновешивал Арсена Авакова, который есть на сегодня, наверное, самой влиятельной фигурой в правительстве. А с другой стороны - чтобы был раздражителем для премьера. Который является немного более вялым и зависимым, чем хотелось бы президенту Зеленскому. Это мое предположение. Других соображений не вижу.

Возможно, Зеленскому просто симпатичен этот политик и он хочет воспользоваться теми идеями, энергией, которые есть у господина Саакашвили", - говорит Рахманин.

Аваков - самая влиятельная фигура в правительстве

В то же время реформами должно заниматься правительство, а не совещательные органы, говорит нардеп.

"Не очень понимаю, зачем создан эта совет, чем он будет заниматься и какая из него польза. Руководителем совета реформ должно быть премьер. А советом - должен быть Кабмин. Собственно для этого он и существует. Все остальное - это надстройки. Существуют для того, чтобы трудоустроить конкретных людей. Или для того чтобы перепасовать внимание общественности и политикума.

Если у вас есть отдельные реформы, то воплощайте. Зачем создавать совет? Я постоянно повторяю эту пословицу: "Если собрать девять беременных женщин вместе, ребенок не появится в месяц". Оно лучше всего характеризует нашу ситуацию.

Когда-то американцы говорили, если хотите провести реформы быстро, должны сделать очень простую вещь - сэкономить время на написании планов, а начать делать. Чтобы воплощать реформы надо план и люди, которые способны его реализовать. Судя по всему плана нет, и людей, способных стать локомотивами этих реформ, тоже", - говорит Сергей Рахманин.

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"Предполагаем, если бы Михеаила Саакашвили рассматривали как премьера (а это невозможно), было бы логично спорить способен ли он вводить реформы. Или его план соответствует украинским реалиям. А речь идет о том, что он будет возглавлять совещательный орган, который создали еще при Петре Порошенко. И я что-то не помню, чтобы он был невероятным двигателем реформ", - отметил политик.

Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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