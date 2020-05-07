Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ

Саакашвили получил должность. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил Зеленский, передает Офис президента.

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Александра Ольшанского президент назначил заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Национальный совет реформ создали 2014 по указу пятого президента Петра Порошенко. Он является специальным консультативно-совещательным органом при президенте по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.