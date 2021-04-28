Диссертацию Кивы могут отправить на повторное рецензирование - эксперт МОН

Диссертацию Киви могут пересмотреть. Фото: Укринформ

Диссертацию народного депутата Ильи Кивы могут отправить на повторное рецензирование.

Окончательное решение о присуждении ученой степени Киве будет принимать аттестационная коллегия Минобразования, сообщила член аттестационной комиссии, нардеп Юлия Гришина в комментарии Радио Свобода.

После решение ученого совета, который единогласно поддержал научную работу Кивы, дело направят на рассмотрение министерства. Там ее рассмотрит экспертный совет.

После этого работу вернут аттестационной коллегии, которая будет принимать окончательное решение о присуждении ученой степени Киве.

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26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 — за, 0 — против.