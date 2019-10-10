"Девочку буду защищать" - Зеленский наконец прокомментировал поведение Мендель

Поведение Мендель назвал реакцией на "некорректное поведение". ФОТО: Facebook-страница Юлии Мендель

Президент Владимир Зеленский стал на защиту своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая оттолкнула журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко.

Поведение Мендель назвал реакцией на "некорректное поведение".

"Она не имела права как пресс-секретарь так реагировать, но она уже не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он заявил, что считает поведение журналиста некорректным. И он "не имеет права бить" Зеленского "микрофоном по лицу".

"Он здоровый мужик, если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он нападает, это действительно так, он прыгает", - продолжил он.

"Девочку буду защищать".

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.